Nedersaksenlijn tussen Groningen en Twente stap dichterbij

Foto Andor Heij. Bestaand deel Nedersaksenlijn in Gramsbergen.

Het provinciebestuur van Drenthe gaat vol achter de Nedersaksenlijn staan. Dat meldt RTV Drenthe.

De provincies Groningen en Overijssel waren tot nu toe de kartrekkers voor de spoorlijn van Groningen via Stadskanaal en Emmen naar Twente. “We moeten de Nedersaksenlijn nu op de spooragenda 2020-2040 zien te krijgen. De provincies Overijssel en Groningen hebben het op de agenda gezet en wij zijn aangehaakt”, aldus Gedeputeerde Cees Bijl.

Om de lijn te realiseren moet er spoor aangelegd worden tussen Stadskanaal en Emmen. Het spoor tussen Veendam en Stadskanaal is in 2024 geschikt voor reizigersvervoer.

Er zijn drie varianten voor het spoor tussen Stadskanaal en Emmen. Eén direct tussen beide plaatsen, één via Musselkanaal en de derde is via Musselkanaal en Ter Apel langs Emmer Compascuum. Daar moet dan een station komen, aldus diverse Drentse bestuurders. Dat is de langste (30 kilometer) en duurste variant, maar het levert wel de meeste reizigers op.