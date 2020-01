Na Steps verdwijnt kledingketen Didi mogelijk ook uit Herestraat

nieuws

Foto: Google StreetView (Maps)

Nadat maandag bekend werd dat het grootste deel van de kledingwinkels van Steps volgend jaar gaan sluiten, werd dinsdag bekend dat damesmodeketen Didi het zwaar heeft. Dat betekent dat mogelijk twee modeketens binnenkort verdwijnen uit de Herestraat.

Voor Didi is de webshop van het bedrijf per direct gesloten. Voorlopig blijven de vestigingen wel open. Datzelfde geldt voor Steps, waarvan een aantal vestigingen zeker over blijven.

Een bewindvoerder wijdt de financiële problemen aan de opkomst van online shoppen. Ook de fysieke winkels van Steps gaan sluiten om dezelfde reden.