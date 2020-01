Motie voor betere treinverbinding met Noord-Europa

nieuws

Foto Andor Heij. Hoofdstation, trein,sprinter,koploper

Groningen moet zo snel mogelijk per spoor verbonden worden met grote steden in Noord-Europa. Een breed gesteunde motie komt deze woensdag aan de orde in de gemeenteraad.



In de motie vragen diverse fracties om de doelstellingen en ambities van de gemeente Groningen voor de verbetering van de regionale, nationale en internationale spoorverbindingen van Groningen en om de lobby daarvoor te focussen en te versterken. Groningen kan functioneren als een stop op de route van Amsterdam naar Hamburg, Kopenhagen, Stockholm en zelfs Helsinki.

De motie wordt onderschreven door GroenLinks, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid en D66.