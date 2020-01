Mogelijk ruim een miljoen euro verduisterd bij RUG

nieuws

foto: Bob de Vries

Drie medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben 1,2 miljoen publiek geld van de RUG naar een eigen stichting overgemaakt. Dat laat de RUG maandagavond weten.



Een van de drie medewerkers is ontslagen. Tegen twee anderen zijn maatregelen getroffen. Er is aangifte gedaan wegens fraude en valsheid in geschrifte. Een van hen zou grote bedragen hebben gedeclareerd en ook betalingen aan zichzelf en anderen doen.

Het trio was in maart al geschorst. Zij hadden de stichting Network on Humanitarian Action opgericht en er was twijfel over de financiering er van. De stichting stond ingeschreven op het adres van de faculteit, maar de subsidies en collegegelden kwamen niet bij de RUG terecht, maar gingen naar de stichting. Ook had de RUG geen banden met de stichting.

De stichting zou studenten willen helpen in crisisgebieden. Dinsdag worden de medewerkers geïnformeerd over de affaire.