Michelinster verhuist van Drenthe naar Hoogkerk

nieuws

Foto Google streetview

Restaurant de Loohoeve heeft de Michelinster weten te behouden. Het restaurant verhuist van het Drentse Schoonloo naar de Theresiakapel aan de Zuiderweg in Hoogkerk.

Naar verwachting zou het restaurant de ster verliezen vanwege de verhuizing, maar dat is dus niet gebeurd.

De eigenaren, Marleen en Jeroen Brouwer, zijn verkast, omdat zij zich willen focussen op een restaurant. De Loohoeve in Schoonloo was ook een hotel met 12 kamers en bovendien was het pand met het erf er om heen te groot.

Wanneer het restaurant in de Theresiakapel precies open gaat is nog niet bekend. Dat moet in de loop van dit jaar gebeuren.

In de provincie Groningen is nog een gelegenheid met de begeerde ster, want restaurant Onder de Linden in Aduard behield ook de Michelinster.