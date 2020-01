Meisje gewond bij verkeersongeluk op Sontplein

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op het Sontplein in de stad Groningen is een meisje gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 21.50 uur ter hoogte van een fastfoodrestaurant. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Ten Cate. “Zoals ik het interpreteer is er een auto op een stoeprand gebotst. Daarbij is het vehikel abrupt tot stilstand gekomen. Eén van de inzittenden, een meisje, klaagde direct na de botsing over een pijnlijke nek.” Hulpdiensten werden daarop ingeschakeld. Behalve de politie kwam ook een ambulance ter plaatse.

“Het meisje is in de ambulance gecontroleerd. Daarna is ze overgebracht naar het ziekenhuis.” De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.