Meerderheid gemeenteraad Assen voor doorfietsroute naar Groningen

Foto: Provincie Drenthe

Een meerderheid van de Assense gemeenteraad is voor de aanleg van het Drentse deel van de Doorfietsroute tussen Assen en Groningen. Volgens RTV Drenthe hoopt de raad dat de bouw van dit deel van de doorfietsroute dit jaar nog kan starten.

Er is in Assen weerstand tegen de bouw van ‘De Groene As’, omdat deze te duur zou zijn en omdat een aantal stukjes natuur met asfalt doorkruist moeten worden. Meerdere raadsfracties delen de zorgen.

In Groningen ligt het grootste deel van de fietssnelweg er al. Alleen het deel tussen de Van Ketwich Verschuurbrug en het Hoofdstation moet nog aangelegd worden. Hiervoor is echter nog geen geld beschikbaar. Ook in de gemeente Tynaarlo is begonnen met de bouw. Alleen Assen moet nog beginnen met de bouw.