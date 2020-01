Martini Ziekenhuis schaft scanners aan om beelden van weefsels digitaal te maken

nieuws

Foto: Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis heeft vier scanners aangeschaft voor digitale pathologie. Met deze scanners is het mogelijk om de ‘onderzoeksglaasjes’ met het te beoordelen weefsel digitaal op te slaan en op een scherm te beoordelen.

De eerste drie scanners zijn nu geleverd en kunnen in gebruik genomen worden. In 2021 komt er een vierde scanner bij. De beelden via een beveiligd systeem uit te wisselen tussen ziekenhuizen. Pathologen en andere medisch specialisten kunnen op die manier makkelijker overleggen en gebruik maken van elkaars expertise.

“Met de komst van digitale pathologie en mogelijkheid tot uitwisseling van beelden kunnen we makkelijker gebruik maken van expertise in de regio en op termijn ook landelijk. Verder gaat dit ons in de toekomst helpen bij het opsporen van kleine uitzaaiingen in een lymfeklier. We zijn blij dat het Martini Ziekenhuis deze investering heeft kunnen doen,” zo vertelt Erwin Geuken, patholoog in het ziekenhuis.