Martini Sparks kansloos tegen veel scorend Binnenland

sport

De basketbalsters van Martini Sparks hebben zaterdagavond opnieuw een competitienederlaag geleden. In sportcentrum Scharlakenhof in Haren was topper Binnenland met 107-65 veel te sterk.

Een score van meer dan 100 punten is zeldzaam in het Nederlandse vrouwenbasketbal. Twee maanden geleden verloor Sparks het uitduel in Barendrecht met 76-45.

Binnenland vergaarde dankzij de zege evenveel punten als koploper Grasshoppers, maar heeft wel één wedstrijd meer gespeeld. Martini Sparks blijft achtste en laatste in de eredivisie, met 2 punten uit 17 duels. Utrecht Cangeroes, dat zaterdag eveneens verloor, heeft 2 punten meer.