Man die treinverkeer in Leeuwarden ontregelde had geen kwade bedoelingen

Foto Merijn Huizenga Station Leeuwarden ontruimd.

De 68-jarige man die er donderdag in Leeuwarden voor zorgde dat het treinverkeer, onder meer naar Groningen, uren stil lag had geen kwade bedoelingen. Dat meldt omroep Friesland.

De man uit Stavoren is daarom weer op vrije voeten. Volgens een familielid had de man per ongeluk een blik verf, dat dicht geplakt was, in de trein laten liggen. De 68-jarige heeft onlangs een hersenbloeding gehad en mogelijk was hij het blik daardoor vergeten.

Het blik werd aangezien voor een mogelijk explosief en de Explosieven Opruimingsdienst kwam er zelfs aan te pas.