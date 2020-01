Madeliefje wint wederom de plantenjacht

nieuws

Foto: Denise Humalda

Er staan deze winter in Nederland in totaal 571 soorten wilde planten in bloei, het madeliefje het meest. Ook Groningen telde mee bij de winterbloeiersjacht.



‘Omdat we graag willen weten welke planten er midden in de winter nog bloeiend te vinden zijn. Daar weten we verrassend genoeg maar heel weinig van omdat er in de winter maar weinig naar planten wordt gekeken. En daar willen we met deze plantenjacht verandering in brengen’, aldus de organiserende Floron.

Zie hier voor de Top-25 van bloeiende planten in de winter.

Op de foto een madeliefje in bloei op de muur van het Nieuwe Kerkhof.

