Maartenscollege zamelt geld in om container met fietsen naar Zimbabwe te sturen

Foto: Maartenscollege

Met de actie ‘Bikes voor Zimbabwe’ zamelt het Maartenscollege in Haren geld in om een container vol fietsen uit Groningen naar Zimbabwe te brengen. Bezoekers van de open dag op 29 januari kunnen via hun mobiel geld doneren voor deze actie.

“Sommige leerlingen van de school die we gaan bezoeken moeten drie à vier uur lopen om naar school te gaan”, zegt initiatiefnemer Karel Karsten. “Dat kost veel tijd, die ze ook nuttiger kunnen besteden. Bovendien lopen de leerlingen deels door het donker, wat gevaarlijk is, vooral voor de meisjes.”

Volgens de organisatie gaat de school in Zimbabwe ook leerlingen opleiden tot fietsenmaker, zodat de fietsen ter plekke gerepareerd kunnen worden.” Het verschepen van één container fietsen uit Groningen naar Zimbabwe kost ongeveer 7.200 euro. Die hoopt de school in de komende dagen bij elkaar te sprokkelen.