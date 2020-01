sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Een dag na de teleurstellende thuisnederlaag tegen koploper Draisma Dynamo won SAMEN. Lycurgus zaterdagavond in Barneveld met 0-3 van laagvlieger Advisie/SSS.

De ploeg uit Gelderland was duidelijk niet opgewassen tegen de Groninger volleyballers. De eerste set ging gelijk al met duidelijke cijfers naar Lycurgus: 17-25. De tweede set eindigde in 21-25, maar in de derde set was het verschil weer groot: 15-25.

Lycurgus staat op de tweede plaats en heeft 33 punten uit 13 wedstrijden.