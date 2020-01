Lycurgus eenvoudig door naar bekerfinale

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

SAMEN. Lycurgus staat in de bekerfinale van het volleybal. De Groningers wonnen woensdagavond in eigen huis de wedstrijd in de halve finale tegen RECO ZVH uit het Zuid-Hollandse Zevenhuizen met 3-0.

De setstanden tegen de huidige nummer 5 uit de reguliere competitie waren 25-14, 25-19 en 25-20.

In de finale staat Lycurgus tegenover Draisma Dynamo uit Apeldoorn, dat de uitwedstrijd tegen Active Living Orion uit Doetinchem won met 1-3. De bekerfinale vindt op zondag 16 februari plaats in De Maaspoort in Den Bosch.