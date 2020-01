Luister hier OOG Sport van zondag 12 januari terug

sport

OOG Sport bracht gisteren vanuit Zwolle verslag van de basketbalkraker tussen Landstede Hammers en Donar, van de zaalhockeywedstrijden Kampong – GHHC en Laren – GHHC in de hoofdklasse voor vrouwen en van het duel tussen het Groningse Cirkeltijgers en Hurry Up in de 1e klasse voor vrouwen.

Donar won in Zwolle met 69-98 van Landstede Hammers in de Dutch Basketball League. Donar en Landstede Hammers staan daardoor nu allebei op 24 punten. De Zwollenaren hebben wel een wedstrijd minder gespeeld. GHHC verloor met 1-6 van Kampong, maar pakte tegen koploper Laren knap een punt door met 2-2 gelijk te spelen. GHHC heeft na zes wedstrijden slechts twee punten in de hoofdklasse B. De concurrentie pakte drie punten. Amsterdam heeft er nu vijf en Kampong zes. Er zijn nog vier wedstrijden te gaan.

Het eerste vrouwenteam van handbalclub Cirkeltijgers uit Groningen won in de 1e klasse met 29-25 van Hurry Up. De Stadjers staan door dat resultaat nu gelijk in punten met koploper S.V.W.W. Beiden hebben 20 punten uit 12 wedstrijden.

Vanaf minuut 51.25 in uur 1 hoor je interviews met Arjan Taaij en Frits van Gestel van Samen.Lycurgus over de nederlaag van vrijdagavond tegen Draisma Dynamo in de Eredivisie. In uur 2 hoor je in de eerste 20 minuten interviews met Julian Steen (coach dames GHHC) en met de coach van het eerste herenteam van zaalvoetbalclub Drs.Vijfje (Rutger Jan Buijs). Vijfje won zaterdag het Open Fries kampioenschap en na 45 minuten komt Donar-speler Shane Hammink aan het woord over de overwinning op Landstede Hammers, daarop volgt in uur 3, vanaf 8:20, een interview met Donar-coach Erik Braal. Tot slot brengt schaakcorrespondent Evert Janse in de laatste twaalf minuten van de uitzending een update over het Tata Steel chesstournament en de prestaties van de Groningse broers Jorden en Lucas van Foreest.