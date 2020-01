Luister hier OOG Sport van 5 januari 2020

nieuws

In deze OOG Sport wordt met coaches van voetbalclubs uit de gemeente Groningen teruggeblikt op de eerste seizoenshelft en vooruitgekeken naar de tweede seizoenshelft.

In uur 1 hoor je Steven Wuestenenk van Be Quick 1887 (Hoofdklasse A, zondag) en Robert Bos van SC Stadspark (1e klasse F, zondag). Zij worden in uur 2 afgelost door Masohi Tauran van FC Lewenborg en Bas Veldman van GVAV Rapiditas. Beide ploegen komen uit in de zondag 2e klasse L. Bennie de Jong van PKC’83 en Jouke Faber van VV Groningen, sloten de uitzending in het derde uur af. Beide ploegen komen uit in de zaterdag 1e klasse E.

