Lucky Luke, Spiderman, Aladdin en Aloy openen Storyworld in Forum

Foto: Storyworld

Storyworld, de opvolger van het Stripmuseum in het Forum, opent 11 januari. Het museum wordt geopend door vier bijzondere gasten, namelijk Aladdin, Aloy, Spiderman en Lucky Luke.



In het hele Forum is er feest met workshops striptekenen, korte animatiefilms kijken, je laten schminken, gamen, strips lezen, demonstraties bijwonen en buttons stampen.

Je kunt het evenement gratis bijwonen en meedoen met alle workshops en activiteiten. Om als een van de eersten een kijkje te nemen in Storyworld zelf moet je wel een ticket kopen.

