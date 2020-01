Line-up OOG op ESNS bekend

nieuws

Foto: Rick van der Velde

De line-up van De Speelplaats tijdens OOG op ESNS is compleet. Op dit live-podium in het centrum van de Stad zullen zowel lokale artiesten, als internationale artiesten optreden.



De artiesten die een live optreden gaan verzorgen zijn o.a. Cam Cole, Veronica Fusaro, Steernvanger, Oes, WadAap, Untold Stories, Vera’s Charm, Colin Mooijman, VanderLinde en nog veel meer. Een compleet overzicht van alle artiesten is te vinden op de speciale OOG op ESNS pagina.

Net als voorgaande jaren is OOG tijdens Eurosonic Noorderslag met een locatiestudio aanwezig in de binnenstad, deze keer in The Student Hotel aan het Boterdiep. OOG verzorgt vanuit hier live radio en livestream via het OOG YouTube kanaal. De beelden hiervoor worden verzorgd door Noorderpoort Kunst&Multimedia.

Naast live optredens op De Speelplaats zullen ook reporters door de binnenstad gaan om op locatie verslag te doen en artiesten te interviewen. Daarnaast komen ook diverse gasten in de locatiestudio om een interview te geven.

OOG is van 15 t/m 17 januari aanwezig in The Student Hotel, op 18 januari wordt vanuit de radiostudio op de Kadijk uitgezonden. Alle informatie is te vinden op de speciale OOG op ESNS pagina.