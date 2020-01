‘Leraren, verpleegkundigen en politie-agenten kunnen niet meer wonen in de stad waar ze werken’

nieuws

Roeland van der Schaaf:

EenVandaag besteedde zaterdag aandacht aan de woonproblematiek in grote steden. Wethouder Roeland van der Schaaf zegt daar: ‘We hebben écht hulp nodig, de wooncrisis bedreigt onze stad’.



De wethouder is het gedrag van vastgoedbeleggers in Groningen meer dan zat. ‘Het is de hoogste tijd voor onorthodoxe maatregelen om de crisis op de woningmarkt aan te pakken. Eén van de zaken die meteen geregeld moeten worden is dat er een woonplicht wordt ingesteld’.

‘Leraren, verpleegkundigen en politie-agenten zijn de dupe. Zij kunnen niet meer wonen in de stad waar ze werken. Dit zijn de mensen die de samenleving dragen. Laten we ervoor zorgen dat er niet zoveel geld weglekt naar beleggers die toch al genoeg verdienen’.

