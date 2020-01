Langman Prijs naar RUG-voorzitter Jouke de Vries

nieuws

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de Langman Prijs 2019 gewonnen. Dat bleek donderdagavond tijdens de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland.

Bij de Nieuwjaarsreceptie waren zo’n 900 ondernemers, bestuurders én minister Bruno Bruins van Medische Zorg te gast. De Langman Prijs wordt toegekend aan een persoon of instantie die impulsen geeft aan de Noordelijke opinievorming en/of economische ontwikkeling. De prijs is genoemd naar oud-minister Harrie Langman, die van groot belang was voor Noord-Nederland, vanwege zijn steun aan economisch zwakke regio’s.

Jouke de Vries ontving de prijs voor zijn streven, het hele Noorden te betrekken bij de RUG. Concrete voorbeelden zijn de vestiging in Leeuwarden en het voornemen om in Hoogeveen een vestiging te openen. Dit stimuleerde verzekeraar TVM om hun hoofdvestiging in Hoogeveen te houden in plaats van de provincie te verlaten. Verder zijn er nu onderzoeksfaciliteiten bij het chemiecluster Delfzijl, Eemshaven en in Emmen..