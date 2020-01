Laatste weekend voor Daan Roosegaarde’s lichtgevende speeltuin

nieuws

Daan Roosegaarde, Presence, 2019, Groninger Museum. Foto: Studio Roosegaarde.

Presence, Daan Roosegaarde’s grote lichtgevende landschap dat door de aanwezigheid van bezoekers van vorm en kleur verandert, is dit weekend voor het laatst te zien in het Groninger Museum.

De tentoonstelling verwelkomde in oktober haar 100.000ste bezoeker. Eind december stond de teller voor het gehele museum op 300.000, het hoogste aantal sinds 2002.

Een zaal met bolletjes, onderdeel van de tentoonstelling moest tijdelijk de deuren sluiten, omdat de bolletjes ook buiten het museum terecht kwamen. De tentoonstelling werd daarop aangepast.

Wie meer wil van Roosegaarde, kan ook na dit weekend werk van hem zien in de Stad. Vanaf 22 januari tot en met 2 februari is bij het Holocaustmonument de tentoonstelling Levenslicht te zien in de Folkingestraat Synagoge. Dit om stil te staan bij de Holocaust-slachtoffers uit Groningen.