Kwartfinale Basketball Cup van Donar wordt opnieuw gespeeld

sport

Overleg tussen de scheidsrechters en de coaches na het eerste kwart (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

De thuiswedstrijd in de kwartfinale van de Basketball Cup tussen Donar en Feyenoord, die dinsdag door technische problemen werd gestaakt, wordt opnieuw gespeeld. Dat heeft de Nederlandse Basketball Bond woensdag besloten.

De bond heeft daarmee de overmacht van de omstandigheden van dinsdag erkend. Aan het einde van het eerste kwart viel het elektronisch scorebord in MartiniPlaza uit. Na overleg met Feyenoord Basketball is bepaald dat de eerste wedstrijd in de kwartfinale volgende week in zijn geheel opnieuw gespeeld zal worden. De exacte datum moet nog worden vastgesteld. De return in Rotterdam, die voor a.s. donderdag gepland stond, zal daarna plaatsvinden.

Alle BBC-leden, seizoenkaarthouders, Gold Card-houders en kopers van digitale losse kaarten worden via e-mail geïnformeerd. Kopers van losse kaarten van afgelopen dinsdag bij de kassa kunnen zich melden bij info@donar.nl.