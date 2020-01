Krakers: Garagehouder Rouaanstraat stelt zich agressief op

nieuws

De krakers van een pand aan de Rouaanstraat zeggen dat niet zij, maar de beheerder van het pand zich agressief heeft opgesteld. De krakers zitten in een kantoorruimte die direct grenst aan een garagebedrijf.

In een interview met OOGTV geeft de beheerder, garagehouder Taco Muntjewerf, de indruk dat de krakers de oorzaak zijn van diverse vechtpartijen. De krakers ontkennen dit: “We hebben gebeld met de eigenaar”, aldus kraker Jan. “Hij stond wel open voor een overeenkomst. Dat moesten we dan bespreken met de beheerder die de bedrijfsruimte achter de kantoren huurt, Taco Muntjewerf. Maar er viel van af het begin niet met hem te praten.”

Muntjewerf wil om diverse redenen van de krakers af. De krakers zeggen dat Muntjewerf met honden langs kwam en dreigende taal uitte. Dat escaleerde in een vechtpartij waarbij met breekijzers op de krakers is ingeslagen en een hond losgelaten werd. Een van de krakers moest met een bijtwond naar het ziekenhuis.

“We snappen de reactie van Taco niet”, zegt kraker Matijs. “Er gebeurt niets met het kantoorgedeelte. En de eigenaar is volgens de nieuwe leegstandswet verplicht om iets met die ruimtes te doen als het langer dan zes maanden leeg staat.”

De krakers zeggen dat het pand vijf jaar leeg staat en het laatste dat er ingezeten had een hennepplantage was. De krakers zijn afkomstig uit Raab Karcher/Bambara aan de Koningsweg dat onlangs ontruimd werd door de gebruikers, omdat Qbuzz het terrein is gaan gebruiken.

