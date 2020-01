Koninklijke onderscheiding Hein Bekenkamp

nieuws

Burgemeester Koen Schuiling heeft vrijdagmiddag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan journalist en schrijver Hein Bekenkamp. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking vond plaats na afloop van een lezing op Borg Nienoord in Leek, over het boek “Een leven vol rijtuigen”, dat hij samen schreef met Geert Pruiksma. Bekenkamp is sinds 1965 vrijwilliger voor Museum Nienoord, Borg en Nationaal Rijtuigmuseum.

Bekenkamp is op vele terreinen actief: sinds 1974 zet hij zich in voor de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken, en verder is hij onder meer voorzitter van de Sint-Martinuscommissie, bestuurslid van van de Culturele Raad Haren en de Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse.