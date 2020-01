Klein paleisje Robben nadert voltooiing

nieuws

De villa van Arjen Robben. Foto: Casper Slotboom

De nieuwe villa van Arjen Robben aan de Verlengde Hereweg is van de buitenkant bijna klaar. Voorbijgangers kunnen de witte muren en zwarte daken van de klassieke villa vanaf de straat zien.

Robben is na het beëindigen van zijn carrière niet meer teruggekeerd naar de FC, maar uiteindelijk keert de voetballer weer terug in Groningen. Volgens een interview uit 2018 zou de villa in 2020 opgeleverd moeten worden. Of dit nog steeds gehaald wordt, is niet bekend.

Kort geleden is de aanvaller 36 jaar geworden. Toen eerde zijn vorige club Bayern München hem nog met onderstaande compilatie van hoogtepunten.