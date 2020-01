Kledingbank Maxima: “Super dat er zoveel hulp kwam”

Ze zijn er nog steeds een beetje beduusd van: de medewerkers van Kledingbank Maxima aan de Oosterhamriklaan. Een inbraak in november vorig jaar dreigde voor een grote financiële strop te zorgen, maar er kwam hulp van alle kanten.

“In november hebben ze een raam van de winkel kapot gemaakt waarna er twee laptops en sleutels ontvreemd werden uit het pand”, vertelt Rob Beckers van de Kledingbank. “Waarschijnlijk zijn ze op zoek geweest naar geld, maar wij zijn een winkel waar niet met geld gewerkt wordt.” Omdat de Kledingbank niet verzekerd is dreigde er een groot probleem. “OOG Tv heeft aandacht besteed aan de inbraak en toen gebeurde er iets wat we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Een kerkgezelschap heeft een inzamelingsactie gehouden, verschillende mensen hebben een geldbedrag gedoneerd en een bedrijf heeft laptops beschikbaar gesteld. Echt super.”

Inmiddels is de winkel weer op orde. “De schade is hersteld en nog tot het einde van deze maand zijn we geopend. Daarna sluiten we voor een maand de deuren om de wintercollectie om te ruilen voor de zomerkleding.” Van de inbrekers ontbreekt op dit moment nog ieder spoor.

