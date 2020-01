Klanten op drift door verbouwing supermarkt

nieuws

De Jumbo aan de Beren is volledig gestript. De klanten zoeken hun boodschappen ondertussen elders.



Afgelopen zaterdag kon je er nog boodschappen doen, nu is de Jumbo aan de Beren van top tot teen gestript (foto). Bij de Aldi tegenover de Jumbo en bij andere supermarkten in de omgeving is het drukker dan normaal.

Een deel van de Beren is deze weken met hekwerken afgesloten vanwege de containers, keten en busjes van de Jumbo verbouwers. Woensdag 22 januari moet deze supermarkt weer helemaal heringericht zijn.

Midden volgende week wordt het nog iets lastiger voor de buurtbewoners, als ook de Albert Heijn aan de Nieuwe Ebbingestraat enige tijd sluit vanwege een uitbreiding en verbouwing.