“Kap ruim 90 bomen op Zernike voorkomen”

De Stadspartij en de Partij voor de Dieren willen een spoeddebat om de kap van 92 bomen deze zomer op Zernike Campus te voorkomen.

De bomen moeten verdwijnen vanwege een verbetering van het onderwijscomplex van onder meer de Zernikelaan. Er komt een fiets en voetpad. Voor de bomen is al een kapvergunning afgegeven. Volgens beide partijen hoeven de bomen niet weg als de plannen wat gewijzigd worden.

“Langs de Zernikelaan lijkt meer dan voldoende ruimte om in de bestaande stroken gras een fietspad en een voetpad aan te leggen. De Stadspartij en de Partij voor de Dieren zijn van mening dat het zonder enige noodzaak kappen van 92 volwassen bomen langs de Zernikelaan in strijd is met de groene ambities van de Gemeente Groningen”, aldus de raadsleden Kirsten de Wrede (PvdD) en Mariska Sloot (Stadspartij) in een verklaring.