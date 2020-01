Kadavers belangrijk voor planten en insecten

nieuws

Het laten liggen van dode herten in natuurgebied de Oostvaardersplassen is goed voor de biodiversiteit in het gebied. Dat blijkt uit onderzoek van dr. Roel van Klink van de RUG.

De kadavers zorgen niet alleen voor veel meer insecten en andere geleedpotigen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn, via een verhoogde plantengroei. Planten bij kadavers werden meer dan vijf keer zo groot, waardoor het aantal plantenetende ongewervelden op deze planten toenam, en daarmee ook hun predatoren.

“Dat kadavers belangrijk zijn voor aaseters, was natuurlijk geen verassing voor mij. Maar wel dat ze vijf maanden na dato zulke enorme effecten hebben via de plantengroei. De insecten die op deze planten leven profiteren enorm van de kadavers”, zegt Roel van Klink.

Dode dieren in natuurgebieden zijn nog vaak een taboe, getuige de commotie omtrent de Oostvaardersplassen in 2017 en 2018. Dat vinden de onderzoekers jammer, zeker gezien de grote waarde van kadavers voor de biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen. Ze pleiten dan ook voor versoepeling van de regels rond het opruimen van kadavers.