Jorden van Foreest wint van de Rus Daniil Dubov in 3e ronde Tata Steel

sport

foto Alina L'Ami

De Groningse schaker Jorden van Foreest heeft in de 3e ronde van de Masters van Tata Steel Chess 2020 in Wijk aan Zee gewonnen van de Rus Daniil Dubov.

De 20-jarige Van Foreest won in een spectaculaire partij met wit. Hij offerde zijn dame om vervolgens een paar zetten later te promoveren. Jorden heeft nu 2 punten uit 3 partijen, waarmee hij op een gedeelde 2e plaats staat met de Amerikanen Xiong, Caruana en So.

Eerste staat Alireza Firouzja het 16-jarige supertalent uit Iran met 2,5 uit 3. Wereldkampioen Magnus Carlsen uit Noorwegen staat in de middenmoot met 1,5 uit 3. Dinsdag speelt Van Foreest in de 4e ronde met wit tegen Carlsen.

In de Challengers, de groep onder de Masters, speelde de 18-jarige Lucas van Foreest tegen L’ Ami ook zijn derde partij remise. De broer van Jorden heeft nu 1,5 uit 3.