Jorden van Foreest verslaat sterke Chinees Yu Yangyi in eerste ronde

De 20-jarige Groningse schaker Jorden van Foreest is zeer sterk begonnen aan het Tata Steel Chesstoernooi in Wijk aan Zee met een overwinning op de Chinees Yu Yangyi.

Van Foreest versloeg de nummer 25 van de wereld met de witte stukken in 75 zetten. Door dit resultaat staat hij met een rating van 2650 voor het eerst in de Top 100 van de wereld, op de 98e plaats.

In de Masters won ook het 16-jarige supertalent Firouzja uit Iran zijn eerste partij. Samen met Van Foreest gaat hij aan de leiding met 1 uit 1. De overige vijf partijen eindigden in remise. Wereldkampioen Magnus Carlsen kwam niet verder dan remise tegen de Nederlander Anish Giri. Er worden in Wijk aan Zee totaal 13 rondes gespeeld.

In de Challengers, de groep onder de Masters, speelde Nederlands kampioen Lucas van Foreest met zwart remise in de 1e ronde tegen de Nederlander Jan Smeets. Lucas is de 18-jarige broer van Jorden.