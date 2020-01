Jorden van Foreest verliest van Amerikaan Jeffery Xiong in 2e ronde

oog-sport-site

Jorden van Foreest (foto Alina L'Ami)

De Groninger schaker Jorden van Foreest heeft in 2e ronde van de Masters van Tata Steel Chess 2020 verloren van de Amerikaan Jeffery Xiong.

Van Foreest kwam in het nadeel in het middenspel, maar miste nog een kans op een gelijke stelling op zet 29. Een paar zetten later moest hij de partij opgeven. De Groninger staat in de middenmoot met 1 punt uit 2 partijen. Bovenaan in de Masters staan Xiong, So, Dubov, Artemiev en Firouzja met 1,5 uit 2.

In de Challengers, de groep onder de Masters, speelde Lucas van Foreest met wit remise tegen Ganguly uit India. Lucas staat in deze groep ook met 1 uit 2 in de middenmoot.