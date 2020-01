Jorden van Foreest speelt remise tegen oud-wereldkampioen Anand

sport

Jorden van Foreest heeft in de 6e ronde van Tata Steel Chess remise gespeeld tegen oud-wereldkampioen Anand uit India.



Van Foreest kwam met de witte stukken twee pionnen voor, die Anand had geofferd voor activiteit. Die compensatie was voldoende voor de zwartspeler, waarna in een gelijke stand na 34 zetten remise werd overeengekomen. De Groninger speelt tot nu toe een uitstekend toernooi en hij heeft in dit hele sterke veld 3,5 punt uit 6 partijen. Er volgen nog zeven rondes.

Jorden staat met Caruana en Dubov op de gedeelde derde plaats. Aan kop gaan So en Firouzja met 4 uit 6. Opvallend in de Masters is dat wereldkampioen Magnus Carlsen al zijn zes partijen remise heeft gespeeld.

In de Challengers, de groep onder de Masters, verloor Lucas van Foreest zijn eerste partij van Grandelius uit Zweden. In een goede stelling maakte Lucas op zet 24 een grote fout, die hem fataal werd. De jongere broer van Jorden staat met 3 uit 6 in de middenmoot.