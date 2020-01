Jorden van Foreest speelt remise tegen de Pool Duda in de 10e ronde

sport

foto Alina L'Ami

Jorden van Foreest heeft remise gespeeld tegen de Pool Jan-Krzysztof Duda in de 10e ronde van het Tata Steel toernooi in Wijk aan Zee.

Van Foreest kwam minder te staan in het middenspel, maar door een mooie truc werd het remise na 35 zetten. De Groninger gaf zijn dame om met een paard eeuwig schaak te kunnen geven. Jorden staat nu in de Masters met 6 punten uit 10 partijen op een gedeelde derde plaats met de Amerikaan So.

De toernooizege lijkt te gaan tussen de nummers een (Carlsen) en twee (Caruana) van de wereld, die in de 10e ronde hun partijen wonnen. De Amerikaan Caruana staat eerste met 7 uit 10 en de Noorse wereldkampioen Carlsen volgt hem op een half punt met 6,5 uit 9. Na een rustdag op donderdag volgt vrijdag t/m zondag de ontknoping in de laatste drie rondes.

In de Challengers, de groep onder de Masters, speelde Lucas van Foreest met zwart remise tegen Mamedov uit Azerbeidzjan. Lucas staat met 5 uit 10 in de middenmoot.