Jorden van Foreest speelt remise tegen de Bulgaar Kovalev in de 9e ronde

foto: Alina L' Ami

Jorden van Foreest heeft in de 9e ronde van de Masters van het Tata Steel toernooi remise gespeeld tegen de Bulgaar Vladislav Kovalev.

Van Foreest was teleurgesteld over dit resultaat. In de opening en middenspel kwam hij met zwart praktisch gewonnen te staan, maar helaas had hij een vesting over het hoofd gezien. Daarmee dwong de Bulgaar remise af met een kwaliteit minder .

De Groninger heeft 5,5 punt uit 9 partijen. Hij deelt de tweede plaats onder andere met wereldkampioen Magnus Carlsen. De Noor won het topduel van Firouzja en doet na twee overwinningen op rij plotseling mee in de strijd om de eerste plaats. Bovenaan staat de Amerikaan Caruana met 6 uit 9. Er volgen in Wijk aan Zee nog 4 rondes.

In de Challengers, de groep onder de Masters, speelde Lucas van Foreest met zwart remise tegen Max Warmerdam. Lucas staat met 4,5 uit 9 in de middenmoot.