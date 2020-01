Jorden van Foreest eindigt op vierde plaats na remise tegen landgenoot Anish Giri

sport

foto: Alina L' Ami

De 20-jarige Groninger Jorden van Foreest is vierde geworden in het Tata Steel toernooi door een remise tegen de Nederlander Anish Giri.

Na 55 zetten werd de vrede getekend. Van Foreest kwam met zwart twee pionnen achter, maar had zoveel compensatie dat Giri niet kon winnen. Daarmee eindigde Jorden op de vierde plaats in de Masters in Wijk aan Zee met een score van 7 punten uit 13 partijen. Zijn beste toernooiprestatie ooit, waardoor hij maar liefst 40 plaatsen op de wereldranglijst steeg van de 110e plek naar de 70e.

De Amerikaan Caruana was een ronde voor het einde al zeker van de toernooiwinst. Tweede eindigde de Noorse wereldkampioen Carlsen en de Amerikaan So werd derde. De Rus Dubov had net als Van Foreest 7 uit 13, maar de Groninger werd vierde omdat hij meer weerstandspunten had.

In de Challengers, de groep onder de Masters, speelde Lucas van Foreest met wit remise tegen de winnaar van de groep, de Spanjaard David Anton Guijarro. Lucas eindigde met 6,5 uit 13 in de middenmoot.