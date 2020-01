Jong Belegen met handbalcoach Sandra van Bergen

sport

Foto: flickr.com/photos/rka/

Jong Belegen is een podcast, waarin journalisten Wesley Ferwerda (25) en Dick Heuvelman (73) een persoonlijk en kritisch gesprek aangaan met bekende en minder bekende mensen uit de Groninger sportwereld.

In deze aflevering van Jong Belegen is handbalcoach Sandra van Bergen te gast. Van Bergen is op dit moment coach van het eerste damesteam van VAKO, maar was daarvoor eerst als coach en daarna als bestuurslid actief bij het Groningse V en S. Van Bergen praat in Jong Belegen onder meer over de toekomst van het handbal in Groningen, haar eigen carrière als handballer, hoe de missie van V en S mislukte en uitgebreid over haar persoonlijke leven en dat van haar kinderen.

De volgende aflevering van Jong Belegen wordt op 7 februari gepubliceerd.