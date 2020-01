Jeugdfondsen Sport en Cultuur gefuseerd

nieuws

Het Jeugdfonds Sport Groningen en het Jeugdfonds Cultuur Groningen zijn per 1 januari gefuseerd. Na jaren van intensieve samenwerking gaan ze samen verder als Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen.

Beide jeugdfondsen zetten zich al jaren in voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Ook deze doelgroep moet kunnen sporten of culturele lessen volgen. Het maakt niet uit of het om sport of cultuur gaat. “Het belangrijkste is dat ze mee kunnen doen met sociale activiteiten, en de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun leefwereld te vergroten,” aldus bestuurslid Peter van Linschoten.

Beide fondsen hebben vorig jaar meer dan 3500 kinderen en jongeren geholpen. Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld. De aanvragen worden gedaan door onder meer leerkrachten, buurtsportcoaches, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.