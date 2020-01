Jasmijn (16) al zes dagen vermist

nieuws

Sinds donderdag 16 januari wordt de 16-jarige Jasmijn Zemira Soffers vermist. Zij is die dag bij haar vader vertrokken en was op weg naar een instelling in Groningen.

De politie maakt zich grote zorgen, want Jasmijn heeft onder andere diabetes 1, en heeft zeer vermoedelijk nu geen medicatie meer.

Jasmijn is 1,60 mtr lang, heeft bruine ogen en bruin lang haar. Zij draagt dit los of in een knot. Ze draagt een witte nep bontjas, zwarte broek met uitlopende pijpen en witte sneakers.

Mocht u haar zien dan wordt u verzocht de politie te bellen via 0900-8844.