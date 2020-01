Jannik Pohl definitief weg bij FC Groningen

sport

Foto: fcgroningen.nl en aabsport.dk

FC Groningen is met Jannik Pohl ontbinding van zijn contract overeengekomen. De 23-jarige Deen is hierdoor per direct transfervrij. De spits had nog een verbintenis tot medio 2021.

Pohl speelde voor de winterstop vier maanden op huurbasis voor AC Horsens in Denemarken. Hij kwam in augustus 2018 over van AaB uit Aalborg en tekende een driejarige overeenkomst bij FC Groningen. Hij speelde in totaal slechts acht officiële wedstrijden voor de FC, waarin hij één keer scoorde.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus zegt: “Soms is er sprake van een mismatch tussen club en speler. Voor zowel FC Groningen als Jannik is zijn verblijf bij ons niet geworden wat we er beiden van hadden verwacht. Dan moet je tot een oplossing zien te komen en die hebben wij op deze manier gevonden.”