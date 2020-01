Invallen leveren verdachten, drugs, wapens en geld op

nieuws

foto: Andries Oord

De politie heeft dinsdag invallen verricht in een woning aan de Vondellaan en een bedrijfspand aan de Travertijnstraat. Er zijn drie verdachten ingerekend. Ook werden er wapens en contant geld gevonden.

De invallen vonden plaats na binnengekomen tips. De verdachten zijn twee mannen en een vrouw. Eén van de mannen komt uit Groningen, de anderen uit Colombia. Ook zijn verschillende wapens in beslag genomen, waaronder een vuurwapen, een nepwapen en diverse messen. De politie vond ook 50 gram poeder en dertig pillen. Vermoedelijk gaat het om verdovende middelen, dat moet onderzoek uitwijzen. Tenslotte is een geldbedrag van 27.500 euro in beslag genomen.

De verdachten zitten nog vast. Zij worden deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek is nog in volle gang.