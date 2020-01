Internationaal footvolley toernooi weer begonnen: “Mooiste editie tot nu toe.”

Het internationaal footvolley toernooi is vrijdag begonnen op het overdekte strand van Binnenpret. 36 Teams van over de hele wereld doen dit jaar mee aan het grootste footvolley toernooi van Europa.

Footvolley is een sport die lijkt op beachvolleybal, maar hier mogen de spelers hun handen of armen niet gebruiken.

Volgens de Arnoud Postma van de organisatie is dit jaar de mooiste editie tot nu toe, omdat er nog nooit zo veel teams meededen. “Daarnaast geeft Coquinha zijn afscheidsshow. Dat is een bekende Braziliaanse footvolley speler, en hij doet zijn allerlaatste toernooi hier bij ons in Groningen. Dat maakt het wel heel bijzonder.”

Dit jaar halen ze bij het toernooi ook geld op voor Kids United, een goed doel dat kinderen met een beperking helpt om te kunnen voetballen. “Dat is natuurlijk fantastisch,” zegt Postma. “Dat dat in het leven is geroepen, en dat er aandacht voor is. Want iedereen verdient het om te sporten, ook deze kinderen.

Een team van twee broers uit Duitsland vinden het erg leuk om mee te kunnen doen. “We trainen al twee jaar samen, dus het is een leuke mogelijkheid om tegen goede teams van over de hele wereld te spelen.”

De organisatie wil komende jaren streven naar meer damesteams, maar ze willen het toernooi wel in Groningen blijven houden. “We zijn al gevraagd om ook in andere steden iets te organiseren, maar hier hebben we ons netwerk, en ons hart ligt hier. Dus wij vinden dat Groningen de stad is om dit te doen.”

Zaterdag 4 januari worden de finales gespeeld.