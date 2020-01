Ideale weersomstandigheden in Groningen om maansverduistering te bekijken

nieuws

Foto: GuiAlvim via Pixabay

Het heldere winterweer gaat vrijdagavond waarschijnlijk zorgen voor ideale omstandigheden om de gedeeltelijke maansverduistering vanuit het zuidoosten op te zien komen.

De bewolking zal naar aan het eind van de middag en het begin van de avond hoogstwaarschijnlijk wegtrekken. In Nederland begint de maansverduistering rond 18.05 uur en is op 20.10 op zijn hoogtepunt. Rond 22.15 uur is het spektakel aan de nachtelijke hemel weer voorbij

Bij een maansverduistering blokkeert de aarde het zonlicht. De aarde staat vannacht niet precies tussen de zon en de maan in en is er dus sprake van een gedeeltelijke verduistering. De laatste complete maansverduistering was in van januari 2019. In september 2025 is de eerstvolgende totale maansverduistering boven Nederland te zien.