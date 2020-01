Hulpverleners redden persoon uit water Kornalijnlaan

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Hulpdiensten hebben donderdagochtend een persoon uit het water gered aan de Kornalijnlaan in de wijk Vinkhuizen. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een persoon te water kwam rond 07.10 uur bij de hulpverleners binnen. Direct werden de politie, een ambulance en ook de duikers van de brandweer naar de bewuste straat gestuurd. “In het water werd een persoon aangetroffen”, vertelt Wind. “Deze hebben ze gered en vervolgens is er een medische behandeling gestart op de wal. Het slachtoffer is daarna in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.”

Hoe de persoon in het water terecht kon komen is onbekend.