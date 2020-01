Houten brug in Lewenborg ligt in de as na jaarwisseling

nieuws

Tijdens de jaarwisseling is de houten brug over de vijver tussen het Baken en de Meerpaal in de wijk Lewenborg in brand gestoken. De schade wordt geschat op zo’n 60.000 euro.

De brug is afgesloten omdat deze niet meer zonder gevaar te betreden is. Volgens de gemeente kost het herstel van de huidige brug of het plaatsen van een nieuwe zeker 60.000 euro. Wanneer de brug wordt hersteld, is nog niet duidelijk.

De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. Als de daders worden gevonden, wil het stadsbestuur de schade verhalen op de daders.