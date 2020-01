Hotelprijzen tijdens ESNS tot 2,5 keer zo duur

nieuws

foto: Roel Breet

De hotelprijzen in Groningen zijn tijdens het festival Eurosonic Noorderslag gemiddeld 244 procent duurder dan normaal. Dat blijkt uit onderzoek van Stadsblog Sikkom.

Het stadsblog heeft bij zeven hotels gekeken naar de prijzen voor één persoon voor één nacht. Daarbij is gekeken naar de prijs tijdens ESNS, volgende week, en de prijs voor dezelfde kamer een maand later. Het scheelt soms honderden euro’s per kamer per nacht. Hotel de Doelen spant de kroon: een hotelkamer kost daar normaal 88 euro, en tijdens ESNS 346 euro. Bij Hotel Miss Blanche kost een kamer in februari 122 euro, maar tijdens ESNS 312 euro.

Ook kamers in Hotel Mercure, Fletcher Hotel Paterswolde, Apollo Hotel, Student Hotel en City Hotel zijn tijdens het festival 229 tot 163 procent duurder. “Het is een kwestie van vraag en aanbod,” erkent een woordvoerder van Hotel Mercure. “Hotelkamers zijn tijdens ESNS erg gewild en dat drijft de prijs op.”