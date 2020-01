Hier kun je OOG Sport van 19 januari terugluisteren

sport

OOG Sport verzorgde zondag een live radioverslag van het voetbalduel tussen Be Quick 1887 en MSC in de hoofdklasse A. De Groningers wonnen met 5-0. Verder zat OOG Sport vol met interviews over allerlei onderwerpen.

Uur 2 (15.00 – 16.00)

Vanaf 04.14 hoor je een interview met coach Teuny Bosma van het eerste vrouwenteam van Drs. Vijfje over oa de wedstrijd van vrijdagavond tegen ZVV Den Haag. Vanaf 53.11 interviewt Joey Keizer speelster Kylie Wetsema van Nic./Alfa-college over de met 28-20 gewonnen wedstrijd van zaterdag tegen NKC’51 in de overgangsklasse A.

Uur 3 (16.00 – 17.00)

Vanaf 10.27 hoor je een reportage van Daniël Theelen naar aanleiding van het 0-0 gelijke spel tussen FC Groningen en FC Twente inclusief interviews. Vanaf 21.49 aandacht voor de waterpoloderby tussen de heren van TriVia en De Walvisch in de derde divisie C. Joey Keizer sprak na dat duel met coach van TriVia Ymkje Broersma en aanvoerder van De Walvisch Jippe van der Meer. Vanaf 34.37 kun je luisteren naar een interview met FC Groningen speler Kian Slor. De 17-jarige buitenspeler tekende afgelopen week een contract bij de voetbalclub en zat zaterdag direct bij de wedstrijdselectie.

Vanaf 43.01 krijg je interviews voorgeschoteld met de coach van basketbalclub Donar, Erik Braal en speler Thomas Koenis over de winst op Apollo Amsterdam van zaterdagavond. Tot slot krijgt schaakcorrespondent Evert Janse vanaf minuut 50.23 het woord over de prestaties van de gebroeders Jorden en Lucas van Foreest tijdens het Tata Steel chesstournament. Volgens Janse is de manier waarop Jorden van Foreest voor de dag komt net een sprookje.