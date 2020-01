Herstel kapotte klok op station Haren nogal lastig

nieuws

De klok op het station in Haren is kapot. Het herstel hiervan is nogal lastig.



De reden dat deze klok het niet meer doet, is omdat de kabel van deze klok stuk is gegaan tijdens het plaatsen van een tunneldeel. De klok is verbonden door middel van een pulssignaal met een ‘moederklok’ die in Duitsland staat. De NS en ProRail zijn bezig de verbinding met de moederklok te herstellen.

‘Dit kan helaas wel even duren, vanwege de complexiteit van deze verbinding’, schrijft de gemeente in een nieuwsbrief.