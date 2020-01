Herhaalde getuigenoproep, schade aan brug 60.000 euro

nieuws

De politie roept nogmaals getuigen van de brugbrand bij de Meerpaal op zich te melden. De schade aan de brug bedraagt 60.000 euro.



Op nieuwjaarsdag omstreeks 07:25 uur brandde de loopbrug aan de Meerpaal. De brandweer heeft de brug niet meer kunnen redden en deze kan als verloren beschouwd worden.

‘Er is een onderzoek opgestart en we vragen jullie om hierin mee te denken. Ben je getuige geweest of weet je meer? Bel ons dan op 0900-8844 of bel anoniem 0800-7000. Je kan je ook altijd melden bij de wijkagenten op het spreekuur op donderdag tussen 10:00 uur en 12:00 uur aan de Kajuit bij het WIJ-team’, aldus de politie.