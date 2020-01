Hardhouten stormvloeddeuren zoeken nieuwe bestemming

nieuws

De provincie Groningen zoekt een nieuwe bestemming voor de stormvloeddeuren van de Robbengatsluis in Lauwersoog. De deuren worden indien nodig bezorgd en zijn inclusief aangegroeide oesters.



De stormvloeddeuren van de Robbengatsluis hebben het einde van hun levensduur bereikt. Eind maart worden ze vervangen. De sluis in Lauweroog is eind jaren zestig van de vorige eeuw gebouwd, bij de afsluiting van het Lauwersmeer.

‘We kunnen als provincie Groningen de deuren zelf niet meer gebruiken, maar hopen wel dat dit industrieel erfgoed een nieuwe bestemming kan krijgen. Wie ideeën heeft kan ze doorgeven via info@provinciegroningen.nl. Dan kijken we of uw voorstel haalbaar is’.

Het gaat om 4 deuren, met de volgende afmetingen:

Hoogte: 10,25 meter

Breedte: 5,4 meter

Dikte: 40 centimeter

Gewicht: 20 ton

Vervoer: de deuren kunnen eventueel naar een nieuwe locatie worden gebracht

Materiaal: tropisch hardhout (Azobé), met stalen aanbouwdelen en oester-aangroei.